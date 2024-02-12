Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a İtalya Serie A'dan 4 talip: Tribünden izlediler!
İtalya 1. Futbol Ligi'nden (Serie A) 4 ekibin Galatasaraylı milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ı Başakşehir maçında tribünden izlediği kaydedildi.
Galatasaray’da vazgeçilmez isimler arasında yer alan ve son dönemde yine hücum hattında forma giymeye başlayan Barış Alper Yılmaz için transfer söylentileri de gündeme gelmeye başladı.
İTALYANLAR İZLEDİ
İtalyan ekipleri Napoli, Fiorentina, Lazio ve Inter, Barış Alper Yılmaz’ı Başakşehir maçında tribünden takip etti. Bu kulüplerin, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan da Barış Alper Yılmaz’la ilgili bilgi aldığı öğrenildi.
Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden başarılı futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 38 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
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