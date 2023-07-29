Juventus, UEFA'nın men cezasına itiraz etmeyecek

Yayınlanma: 29.07.2023 - 10:45

Güncelleme: 29.07.2023 - 10:45

Siyah-beyazlı kulüpten yazılı açıklamada, UEFA'nın 1 Aralık 2022’de Juventus'a yönelik başlattığı soruşturmanın sonucunda verdiği men cezası kararı değerlendirildi.

Açıklamada, Juventus’un bu kararı üzüntüyle karşıladığı ve UEFA’nın ilgili kurulunca yapılan değerlendirmeye katılmadığı belirtilerek, men cezasına ilişkin kararın temyize götürülmeyeceği ifade edildi.

"ARGÜMANLARIMIZA İNANIYORUZ"

Kulüp açıklamasında görüşlerine yer verilen Juventus Başkanı Gianluca Ferrero, "Karardan dolayı üzgünüz. Savunduğumuz tezlere ilişkin verilen kararı paylaşmıyoruz ve eylemlerimizin doğruluğuna, argümanlarımızın geçerliliğine kesin olarak inanıyoruz. Ancak bu karara itiraz etmeme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

"SAHADA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Başkan Ferrero, 2023-2024 sezonunu sahada elde edilecek sonuçlar doğrultusunda takım, taraftar ve sponsorlarıyla beraber huzur içinde geçirmek istediklerini belirterek, "Temyiz ve diğer muhtemel yargı süreçlerine başvurmak, 2024-2025 UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılımımızla alakalı belirsizliği de artıracaktır. Bu acı karara rağmen, yeni sezonda spor mahkemelerinde değil, sahalarda mücadele edebiliriz. Şimdi lige ve İtalya Kupası'na odaklanma zamanı. Bu iki kupadaki müsabakalarda taraftarımızı memnun etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" yorumunu yaptı.

YERİNE MÜCADELE EDECEK TAKIM BELLİ OLDU

UEFA'dan dün akşam yapılan açıklamada, kulüp lisansı ve finansal fair-play kurallarını ihlalleri nedeniyle Juventus hakkında açılan soruşturma sonucunda, siyah-beyazlı İtalyan takımının gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nden men edildiği ve 20 milyon avro para cezasına çarptırıldığı bildirilmişti. Para cezasının 10 milyon Euro'luk kısmı, üç yıl içinde kulübün mali tablolarında ihlal olması halinde uygulanacağı kaydedilmişti.

UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon Juventus'un yerine Fiorentina'nın mücadele edeceği belirtilmişti.