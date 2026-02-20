Juventus yeni formasını tanıttı!

Juventus bu sezon kullanacağı dördüncü formasını resmen duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Çizgiler eşsiz birer simge haline geliyor. Geçmiş ve bugün, aynı yöne doğru yansıtılıyor" ifadeleri kullanıldı.

İLK KEZ COMO MAÇINDA GİYİLECEK

Yeni formayla ilgili ayrıca, "Bu tasarım, Juventus'un ikonik siyah beyaz formasını yatay bir yorumla, resmi maçlarda hiç kullanmadığı deneysel bir konseptle denediği 1996-97 sezonundan ilham alıyor" denildi.

Juventus, yeni formasını ilk kez İtalya Serie A'nın 26. haftasında 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak Como maçında giyileceğini açıkladı.

Juventus'un paylaşımı: