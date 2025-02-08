Juventus'ta Kolo Muani şov: 3 maçta 5 gol
Juventus, yeni transferi Randal Kolo Muani'nin gollerine devam ettiği maçta Como'yu deplasmanda 2-1 yendi.
İtalya Serie A'da 24. haftanın açılış maçında Como, Juventus'u konuk etti. Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan müsabakadan misafir ekip 2-1 galip ayrıldı.
KOLO MUANI'DEN 3 MAÇTA 5 GOL
Juventus'un ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Randal Kolo Muani, 34. dakikada ve 89. dakikada (penaltıdan) attığı gollerle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Fransız forvet, yeni takımındaki 3. maçında 5. kez fileleri havalandırdı.
Cesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Como'ya ise 45+1. dakikada Assane Diao attığı gol puan almak için yeterli olmadı.
Siyah beyazlı takımda ilk 11'de maça başlayan Kenan Yıldız 67. dakikada yerini Samuel Mbangula'ya bıraktı.
Juventus bu galibiyetle puanını 43'e çıkardı ve Serie A'da maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. 22 puanda kalan Como ise 15. basamakta bulunuyor.
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