Juventus, Kolo Muani'yi açıkladı!

Juventus, Paris Saint-Germain'den Randal Kolo Muani'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Juventus, Kolo Muani'yi açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 17:12

Juventus, bir süredir gündeminde yer alan Randal Kolo Muani transferini resmiyete döktü.

İtalyan ekibi, Paris Saint-Germain'den Muani'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Muani için yapılan kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu yer almıyor.

PSG'de sezonun ilk yarısında 14 maçta süre bulan Muani, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.


Etiketler: #Randal Kolo Muani #juventus #transfer

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