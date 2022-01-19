İtalya Kupası'nda Juventus ve Lazio çeyrek finale yükseldi
Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, Sampdoria'yı 4-1, Lazio da Udinese'yi uzatma devrelerinde bulduğu golle 1-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.
Kupada tek maçlı eleme usulüne göre oynanan son 16 turuna dün akşam yapılan iki karşılaşmayla devam edildi.
Juventus, Torino'daki Allianz Stadı'nda ağırladığı Sampdoria'yı 4-1 yenerek çeyrek finalist oldu. Juventus'a maçı kazandıran golleri 25. dakikada Juan Cuadrado, 52. dakikada Daniele Rugani, 67. dakikada Paulo Dybala ve 77. dakikada penaltıdan Alvaro Morata attı. Konuk takımın tek golünü ise 63. dakikada Andrea Conti kaydetti.
Diğer maçta ise Lazio, Roma Olimpiyat Stadı'nda Udinese ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçı, ev sahibi Lazio uzatma devrelerinin 106. dakikasında Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 kazandı ve çeyrek finale kaldı.
Son 16 turunda, 19 Ocak çarşamba günü Sassuolo-Cagliari, Inter-Empoli ve 20 Ocak perşembe günü Roma-Lecce maçları oynanacak.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Karadeniz kara teslim: 1644 yol kapandı
- AKP ve MHP o emeklileri hiçe saydı
- İşçileri taşıyan araç şarampole devrildi: 15 yaralı
- 'Playboy' kurucusunun sırları belgeselde ifşa oldu
- Son depremler ne anlama geliyor?
- Dört kollu ve dört bacaklı bebek dünyaya geldi
- ABD'de patlama: Ölü ve yaralılar var
- Kar yağışı etkili oldu: 67 köy yolu ulaşıma kapandı
- Benzine büyük zam iddiası
- Trabzonspor liderliği perçinlemek istiyor