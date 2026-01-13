Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kaan Ayhan'dan galibiyet açıklaması: 'Arkamızda bir mağlubiyet vardı'

13.01.2026 23:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın milli oyuncusu Kaan Ayhan, 2-1 kazandıkları Fethiyespor maçının ardından basın mensuplarına görüşlerini aktardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Fethiyespor maçının ardından deneyimli savunmacı Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma öncesinde yaşanan bir kazaya değinen Kaan Ayhan, "Maçtan önce küçük bir kaza olduğunu öğrendik. Çok ciddi bir şey yoktur umarım. Fethiye camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARKAMIZDA BİR MAĞLUBİYET VARDI"

Mücadeleyi de değerlendiren tecrübeli futbolcu, kupa maçlarının zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu tür maçlar kağıt üzerinde kolay gibi görünebilir ama sahaya çıkıp oynamak gerekiyor. Arkamızda bir mağlubiyet vardı. İster istemez aklımızdaydı. Sahada yeni bir takım görüntüsü vardı. Bazı pas opsiyonlarına alışık olmadığımız için oyunu istediğimiz gibi bitiremedik."

"YENİDEN GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ"

Hafta sonu oynanacak lig maçına da değinen Kaan Ayhan, "Yüksek moralle hafta sonu yeniden galibiyet almak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

