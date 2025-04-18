Kaan Ayhan 'Schalke' sözlerine açıklık getirdi: 'Geri dönmem söz konusuydu ama...'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 30 yaşındaki milli oyuncusu Kaan Ayhan, Schalke 04 hakkında yaptığı açıklama hakkında konuştu.
Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan, Kicker'e açıklamalarda bulundu.
Deneyimli futbolcu, 18 Ocak 2025'te Sky'a yaptığı açıklamada, Schalke için itirafta bulunmuştu. Kaan Ayhan, o dönem röportajında, "Galatasaray'a transfer olmadan önce Schalke'ye gitme ihtimalimi birçok kez değerlendirdim. O dönem yöneticilerle konuşmuştuk. Eğer bir şekilde bu transfer gerçekleşebilseydi ben 4-5 adım atmaya razıydım. Ama Schalke'nin durumu büyük bir transfer ücreti ödeyebilecekleri gibi değildi. İlerde bir fırsat çıkarsa kesinlikle değerlendirebilirim" demişti.
"GERİ DÖNMEM SÖZ KONUSUYDU AMA..."
30 yaşındaki futbolcu, Kicker'e yaptığı açıklamada ise bu sözlerine açıklık getirdi. Kaan Ayhan, "Burada bile tepkiler çok büyüktü. Söylediğim Sassuolo'ya transfer olmadan önceki zamanlardı. O zamanlar geri dönmem söz konusuydu ama o zamandan beri durum aynı değil. Şu anda İstanbul'dan ayrılmayı hiç düşünmüyorum. Schalke, şu anda benim için çok uzakta" sözlerini sarf etti.
"MUTLULUĞU BULDUĞUM KULÜPTEYİM"
Kaan Ayhan ayrıca, "Son birkaç yılda çok şey değişti ve ben de değiştim. Çok fazla seyahat ettim ve şimdi mutluluğu bulduğum bir kulüpteyim" diye konuştu.
Ocak 2023'ten bu yana Galatasaray forması giyen milli futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Spor Haberleri
- Nelsson'dan Roma'ya kötü haber!
- Süper Lig'deki 2 maça erteleme kararı!
- Hakemlere saldıran sporculara 24 ay hak mahrumiyeti
- TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
- 'Geri dönmem söz konusuydu ama...'
- Gençlerbirliği'nden hakem atamalarına tepki
- İsmail Yüksek'ten Benfica kararı!
- Sivasspor, deplasmanda kayıplarda
- Galatasaray'da Yunus ve Barış Alper gelişmesi!
- Göztepe'de hedef Beşiktaş galibiyeti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük ve Ersan Şen'in kavgası Meclis'e taşındı!
- İmamoğlu AKP'nin 'Kanal İstanbul' planını ifşa etti
- Asırlık okula ‘çökme’ iddiası
- 'Ne kadar korktuğunuzu tescillemiş oldu'
- Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
- Türkiye'ye Eurofighter satışı veto edildi!
- Kültür A.Ş Genel Müdürü Abbas'a tahliye kararı
- Rasim Ozan Kütahyalı gazetecilere 'baskın' istemiş!
- ABD Yemeni, Husiler İsrail'i vurdu!
- İçeriden kim çıkacak?