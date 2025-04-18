Kaan Ayhan 'Schalke' sözlerine açıklık getirdi: 'Geri dönmem söz konusuydu ama...'

Yayınlanma: 18.04.2025 - 17:35

Güncelleme: 18.04.2025 - 17:35

Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan, Kicker'e açıklamalarda bulundu.

Deneyimli futbolcu, 18 Ocak 2025'te Sky'a yaptığı açıklamada, Schalke için itirafta bulunmuştu. Kaan Ayhan, o dönem röportajında, "Galatasaray'a transfer olmadan önce Schalke'ye gitme ihtimalimi birçok kez değerlendirdim. O dönem yöneticilerle konuşmuştuk. Eğer bir şekilde bu transfer gerçekleşebilseydi ben 4-5 adım atmaya razıydım. Ama Schalke'nin durumu büyük bir transfer ücreti ödeyebilecekleri gibi değildi. İlerde bir fırsat çıkarsa kesinlikle değerlendirebilirim" demişti.

"GERİ DÖNMEM SÖZ KONUSUYDU AMA..."

30 yaşındaki futbolcu, Kicker'e yaptığı açıklamada ise bu sözlerine açıklık getirdi. Kaan Ayhan, "Burada bile tepkiler çok büyüktü. Söylediğim Sassuolo'ya transfer olmadan önceki zamanlardı. O zamanlar geri dönmem söz konusuydu ama o zamandan beri durum aynı değil. Şu anda İstanbul'dan ayrılmayı hiç düşünmüyorum. Schalke, şu anda benim için çok uzakta" sözlerini sarf etti.

"MUTLULUĞU BULDUĞUM KULÜPTEYİM"

Kaan Ayhan ayrıca, "Son birkaç yılda çok şey değişti ve ben de değiştim. Çok fazla seyahat ettim ve şimdi mutluluğu bulduğum bir kulüpteyim" diye konuştu.

Ocak 2023'ten bu yana Galatasaray forması giyen milli futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.