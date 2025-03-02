Kaan Ayhan sitem etti: 'Tüm Türkiye moralimizin bozulmasını istiyor'

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da milli oyuncu Kaan Ayhan maçın ardından görüşlerini aktardı.

Kaan Ayhan sitem etti: 'Tüm Türkiye moralimizin bozulmasını istiyor'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 18:52

Galatasaraylı Kaan Ayhan, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Kaan, "Hepimiz üzgünüz, mutsuzuz. Kaybettiğimiz 2 puan ve oyundan dolayı... Özellikle 3-3'ten sonra daha sakin ve daha iyi olabilirdi. 90 dakika istediğimiz performansı gösteremedik" dedi.

"TÜRKİYE MORALİMİZİN BOZULMASINI İSTİYOR"

Milli savunmacı, "Bazı doğrular vardı ama çok yanlışlar oldu. Bunu burada konuşmak olmaz. Bu hafta çalışarak, daha iyi geri dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaan Ayhan, "Sinirliyiz, kazanamadık. Soğukkanlı kalarak, analizi doğru şekilde yapmalıyız. Tüm Türkiye moralimizin bozulmasını istiyor. Aramızın açılmasını istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Takım olarak mücadele edeceğiz. Hala lideriz ve 5 puan fark var. İyi olmayan şeyleri, iyileştireceğiz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


Etiketler: #galatasaray #kaan ayhan #kasımpaşa

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