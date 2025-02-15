Kaan Ayhan'dan eleştirilere cevap: 'Bana ve takım arkadaşlarıma yapılan...'

Yayınlanma: 15.02.2025 - 09:13

Güncelleme: 15.02.2025 - 09:13

AZ Alkmaar maçında kırmızı kart gördüğü için eleştirilen Kaan Ayhan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Eleştirilere kulak vereceğini söyleyen Kaan Ayhan, "Galatasaray formasını taşımak, sadece sahada olmak değil; büyük bir sorumluluğu, tarihi ve inancı omuzlamaktır. Başarılı anlarda kendini ön plana atan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmayı hiçbir zaman seçmedim. Ve bu yüzden söylemek isterim ki bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynadığı maçta skor 2-1 AZ Alkmaar lehineyken Galatasaraylı Kaan Ayhan ikinci devrede kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

Maçın ilerleyen bölümünde AZ'nin gollerine engel olamayan Galatasaray, sahadan 4-1 yenik ayrılmıştı.