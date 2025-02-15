Kaan Ayhan'dan eleştirilere cevap: 'Bana ve takım arkadaşlarıma yapılan...'

Galatasaray'da AZ Alkmaar maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle eleştirilen Kaan Ayhan paylaşımda bulundu.

Kaan Ayhan'dan eleştirilere cevap: 'Bana ve takım arkadaşlarıma yapılan...'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.02.2025 - 09:13

AZ Alkmaar maçında kırmızı kart gördüğü için eleştirilen Kaan Ayhan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

Eleştirilere kulak vereceğini söyleyen Kaan Ayhan, "Galatasaray formasını taşımak, sadece sahada olmak değil; büyük bir sorumluluğu, tarihi ve inancı omuzlamaktır. Başarılı anlarda kendini ön plana atan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmayı hiçbir zaman seçmedim. Ve bu yüzden söylemek isterim ki bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynadığı maçta skor 2-1 AZ Alkmaar lehineyken Galatasaraylı Kaan Ayhan ikinci devrede kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

Maçın ilerleyen bölümünde AZ'nin gollerine engel olamayan Galatasaray, sahadan 4-1 yenik ayrılmıştı.


Etiketler: #kaan ayhan #galatasaray #AZ Alkmaar

İlgili Haberler

Kaan Ayhan'dan Schalke itirafı: 'İlerde bir fırsat çıkarsa...'

Kaan Ayhan'dan Schalke itirafı: 'İlerde bir fırsat çıkarsa...'
Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi 'sakatlık' açıklaması: Victor Osimhen, Elias Jelert, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez...

Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi 'sakatlık' açıklaması: Victor Osimhen, Elias Jelert, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez...
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs...

Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler