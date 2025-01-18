Kaan Ayhan'dan Schalke itirafı: 'İlerde bir fırsat çıkarsa...'
Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan, Schalke'ye dönebileceğini söyledi. Ayhan, "İlerde bir fırsat çıkarsa kesinlikle değerlendirebilirim" dedi.
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kaan Ayhan, Sky Sports'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Schalke'ye dönebileceğini söyleyen Kaan Ayhan, "Galatasaray'a transfer olmadan önce Schalke'ye gitme ihtimalimi birçok kez değerlendirdim. O dönem yöneticilerle konuşmuştuk. Eğer bir şekilde bu transfer gerçekleşebilseydi ben 4-5 adım atmaya razıydım. Ama Schalke'nin durumu büyük bir transfer ücreti ödeyebilecekleri gibi değildi. İlerde bir fırsat çıkarsa kesinlikle değerlendirebilirim" dedi.
"İHTİŞAM VE PARILTIYI YAŞIYORUM"
Basit yaşamı tercih ettiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bu bir klişe olacak ve herkes bunu söylemeyi seviyor ama basit yaşamı tercih ettiğimi fark ettim. Artık Galatasaray ve milli takım sayesinde ihtişamı ve parıltıyı yaşayabiliyorum" ifadelerini kullandı.
"PEK RAHAT DEĞİLİM"
Kaan Ayhan ayrıca, "İstanbul'da pek rahat etmiyorum. İzin aldığımızda Gelsenkirchen'e gidiyoruz. Schalke'deki hayatım beni şekillendirdi ve hala da şekillendirmeye devam ediyor" sözlerini sarf etti.
Spor Haberleri
- Cher Ndour'a Serie A'dan 3 talip!
- Kaan Ayhan'dan Schalke itirafı
- Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçında 6 eksik!
- Solskjaer, Nevzat Demir'de: Futbolcularla tanıştı!
- 'Yerli veya yabancı hakem değil mesele'
- Ghezzal penaltı kaçırdı, Başakşehir kazandı!
- Solskjaer'in imza töreni tarihi belli oldu
- Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz isim!
- Kerem Aktürkoğlu'nun tekmelikleri gündem oldu!
- Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin açıklamaları sahaya nasıl yansıdı?
- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat nakledilecek
- Cinsel içerikli videolar çeken karı-koca tutuklandı
- PKK Suriye’nin Silahlı Kuvvetleri Oluyor
- Görevden alınan Belediye Başkanı suçlamaları reddeti
- Cüneyt Özdemir'den Okan Bayülgen'e zehir zemberek sözler
- Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
- Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi
- CHP ne yapmalı?
- Ölü ve yaralılar var!