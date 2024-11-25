AZ Alkmaar maçı öncesi Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a kötü haber!
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında perşembe günü deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray'da milli oyuncu Kaan Ayhan'ın sakatlandığı açıklandı.
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan'ın tedavisine başlanmıştır."
Galatasarayi, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında perşembe günü deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #kaan ayhan #galatasaray #AZ Alkmaar #uefa avrupa ligi
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