Kadıköy'de kazanan yok: Fenerbahçe 1-1 Göztepe

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe, 17. dakikada Dorgeles Nene'nin golüyle öne geçti.

Göztepe, 24. dakikada Janderson ile bu gole cevap verdi.

FENERBAHÇE 3 PUAN GERİYE DÜŞTÜ

Lider Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan Fenerbahçe, puanını 43 yaptı ve Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kaldı.

Deplasmanda oynadığı son 4 maçtan 10 puan çıkaran ve bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı 8 lig maçında sadece 1 kez kaybeden Göztepe, puanını 36'ya yükseltti.

FENERBAHÇE'NİN ZORLU FİKSTÜRÜ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, 20 Ocak Perşembe akşamı 23.00'de FCSB'ye konuk olduktan sonra 2 Şubat Pazartesi akşamı 20.00'de Kocaelispor deplasmanına gidecek.

Göztepe ise 31 Ocak Cumartesi 20.00'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.

Göztepe: Lis, Taha, Allan, Ogün, Arda, Efkan, Olaitan, Miroshi, Cherni, Guilherme, Janderson.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 1-1 Göztepe

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

84' SARI KART | Zaman geçirmesi nedeniyle Göztepe'de kaleci Lis sarı kart gördü.

81' Fenerbahçe'de Musaba oyundan çıkarken Kerem Aktürkoğlu dahil oldu.

81' Göztepe'de Arda Okan ve Efkan'ın yerine İsmail Köybaşı ile Uğur Kaan oyuna dahil oldu.

80' SARI KART | Fenerbahçe'de Semedo sarı kart gördü.

75' SARI KART | Fred'e faul yapan Rhaldney sarı kart gördü.

72' SARI KART | Hakeme itiraz eden Skriniar sarı kart gördü.

67' Göztepe'de Olaitan oyundan çıkarken Rhaldney dahil oldu.

66' Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Musaba ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

64' SARI KART | Göztepe'de Efkan Bekiroğlu Fred'e faul yaptığı için sarı kart gördü.

62' Göztepe'de Janderson ve Guilherme Luiz oyundan çıkarken, Juan ve Jeh oyunda.

57' Fenerbahçe'de oyundan çıkan Nene'nin yerine Jhon Duran dahil oldu.

49' Göztepe'de Olaitan sağ iç kulvarda sağ ayağının dışıyla sert vurdu. Top Ederson'un bakışları eşliğinde direğin dibinden auta çıktı.

46' Fenerbahçe'de Mert Müldür ikinci yarıda Yiğit Efe'nin yerine oyunda.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' DİREK | Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu Olaitan ceza sahası içine doldurdu. O noktada bulunan Arda Okan kafa vuruşunu yaptı, top direkte patladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 5 dakika ilave edildi.

38' Fenerbahçe'de sakatlanan İsmail'in yerine Fred oyuna dahil oldu.

27' Fenerbahçe'de Musaba sol kanattan ceza sahasının arka bölümüne ortasını açtı. O noktada bulunan Nene top gelişine vurdu. Kaleci Lis harika bir kurtarışla golü önledi.

24' Göztepe hızlı hücumda Fenerbahçe savunmasını eksik yakaladı. Efkan pasını sağ kanattaki Arda Okan'a attı. Arda Okan bekletmeden ortaladı ve kale ağzında Janderson şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

24' GOL | Janderson'un golü ile maça eşitlik geldi.

19' DİREK | Musaba'nın şutu direkten döndü.

17' Musaba'nın sol kanattan getirdiği topu Nene, boş kaleye yuvarladı.

17' GOL | Nene'nin golü ile Fenerbahçe öne geçti.

8' Göztepe'de Janderson'un orta alanda Skriniar'a yaptığı müdahale sonrası hakem faul düdüğünü çaldı.

5' SARI KART | Fenerbahçe'de Yiğit Efe, Amin Cherni'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

3' SARI KART | Göztepe'de Allan, Guendouzi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.