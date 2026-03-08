Kadıköy'de protokol tribünü karıştı: Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik!

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesinin finali, sadece sahada değil tribünlerde de büyük bir kaosa sahne oldu.

90+5. dakikada Sidiki Cherif’in Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü atmasının ardından protokol tribününde gergin anlar yaşandı.

SÖZLÜ DALAŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

NTV Spor'da yer alan habere göre, gol sevincinin ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe tribünleri arasında sözlü bir atışma başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın şiddeti artınca, taraflar arasındaki hiddet bir arbede boyutuna ulaştı.

Yüksel Yıldırım’ın bulunduğu locada tansiyonun yükselmesi üzerine, çevredeki diğer izleyiciler ve yöneticiler tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti.

SADETTİN SARAN DEVREYE GİRDİ

Olayların büyümesi üzerine Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bizzat gerginliğin yaşandığı bölüme giderek duruma müdahale etti. Saran'ın yapıcı tavrı ve güvenlik görevlilerinin anında araya girmesiyle birlikte, Yüksel Yıldırım ile taraftarlar arasındaki kavga daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Güvenlik güçlerinin locanın önünde geniş önlemler aldığı ve maç bitiminde Samsunspor heyetinin güvenlik çemberi eşliğinde stadyumdan ayrıldığı kaydedildi.

MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMA

Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Yıldırım, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Yüksel Yıldırım, "Söyleyecek çok şey var ama değmez. Hakem ikinci yarıda takdir haklarının hepsini bize karşı kullandı. Kimse Anadolu takımlarının İstanbul'dan puan almasını istemiyor" dedi.