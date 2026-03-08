Kadıköy'de unutulmayacak karşılaşma... Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 3 puanı son saniyede aldı!

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.

Samsunspor'un gollerini 11 ve 23. dakikalarda Marius Mouandilmadji attı. Fenerbahçe'nin ilk golünü 15. dakikada Matteo Guendouzi kaydetti. Sarı-lacivertliler, 89. dakikada Dorgeles Nene ile 2-2'yi buldu.

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in 90+5. dakikada attığı golle Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson, cezalı duruma düştü. Ederson, gelecek hafta Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde iki maç sonra kazandı ve 57 puana yükseldi. Samsunspor, 32 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Hafta arasında Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano'yu ağırlayacak Samsunspor, ligde gelecek hafta Kayserispor ile sahasında karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 3-2 Samsunspor

101' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği; Asensio yerine Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.

96' Fenerbahçe'de Guendouzi, Samsunspor'da Okan Koçuk sarı kart gördü.

95' GOL | Köşe vuruşunda arka direğe gelen topu Cherif ağlara gönderdi!

90' Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco sarı kart gördü.

89' GOL | Asensio'nun ara pasında Nene ceza sahasında topla buluştu, çaprazdan vurduğu top ağlara gitti.

88' Ndiaye sol kanattan çalımla ceza sahasına girerek pas verdi Samsunsporlu futbolcu topu dışarıya gönderdi.

84' Samsunspor'da oyuncu değişikliği; Ntcham yerine Yalçın Kayan oyuna girdi.

83' Paslaşarak kullanılan serbest vuruş yandan dışarıya çıktı.

81' Guendouzi yerde kaldı hakem faulu işaret etti. Fenerbahçe tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak.

78' Samsunspor'da oyuncu değişikliği; Moundilmadji yerine Ndiaye oyuna girdi.

77' İsmail Yüksek ceza yayında yerde kaldı Fenerbahçe faul bekliyor hakem devam dedi.

75' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikli birden; Kante yerine Fred ve Kerem yerine Nene oyuna girdi.

74' Kante'nin savunma arkasına pasında Kerem, yerden köşeye şut çıkardı top az farkla auta çıktı.

71' Levent Mercan'ın şutunda top ceza sahasında Samsunsporlu futbolcuya çarptı, Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi.

70' Levent Mercan, çalımlarla kanattan içeriye kat ederek ceza sahası dışından bir şut çıkardı top yandan auta gitti.

68' Kante'nin savunma arkasına pasında Cherif kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleciye nişanladı.

63' Cherif sağ kanattan topu içeriye çevirdi ancak içeride hiçbir Fenerbahçeli futbolcu yok.

62' Samsunspor'da Drongelen, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

61' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden; Musaba yerine İsmail Yüksek ve Mert Müldür yerine Yiğit Efe oyuna girdi.

59' Ntcham'ın çaprazdan vurduğu şutu Ederson çıkardı, Samsunspor korner kullanacak.

58' Celil'in ortasında Samsunsporlu futbolcu yükselerek kafa vurdu, köşeye giden topu Ederson tuttu.

52' Cherif'in sağ kanattan içeriye çevirdiği topa arka direkteki Brown istediği gibi dokunamadı.

51' Samsunspor'da Borevkovic, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

48' Cherif'in ceza sahasında ikili mücadelesi sonrası Samsunsporlu futbolcu topu kornere gönderdi.

46' Samsunspor'da iki oyuncu değişikli birden; Mendes yerine Elayis Tavsan ve Yunus Emre yerine Borevkovic oyuna dahil oldu.

45' Fenerbahçe'de Ederson, soyunma odasına gidilirken verdiği tepkiler sebebiyle sarı kart gördü.

44' Samsunspor'da Mendes, oyunu yavaşlatmaya neden olan hareketler sebebiyle sarı kart gördü.

41' Okan Koçuk'un yavaş hareketleri sonrası tribünler tepki gösterdi, hakem Oğuzhan Çakır kaleciyi uyardı.

40' Mendes, baskıyla kaptığı topu ceza sahası dışından şut denedi ama Ederson için kolay bir top oldu.

36' Asensio'nun yarı sahanın ortasından Brown'a çizgiye top çevirdi, Brown'ın orta denemesinde savunma araya girerek kornere gönderdi.

32' Kerem'in ara pasında sol kanatta Asensio topla buluştu, içeriye çevirdiği topu Okan Koçuk zor da olsa kontrol etti.

26' Serbest vuruş sonrası Brown'ın Samsunspor kalecesi Okan Koçuk'a yaptığı harekete hakem faul kararı verdi.

25' Brown sol kanatta yerde kaldı hakem faul kararı verdi, Fenerbahçe kaleye çapraz noktadan serbest vuruş kullanacak.

23' GOL | Holse'nin sol kanattan çevirdiği topu kontrol ederek önüne alan Mouandilmadji net bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

21' DİREK! Guendouzi'nin ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü!

20' Brown'ın sol kanattan orta denemesi savunmaya çarpıp kornere gitti.

16' Samsunspor'da Yunus Emre, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

15' GOL | Musaba'nın sağ kanatta yerden çevirdiği ortaya Guendouzi,penaltı noktasından güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

14' Kerem'in topuk pasında Kante topu kurtaramadı Fenerbahçe atağı yarıda kaldı.

11' GOL | Holse'nin sol kanattan açtığı ortaya Mouandilmadji yükselerek topu ağlara gönderdi.

10' Guendouzi rakip ceza sahasında topu kontrol etmek istersen Samsunsporlu futbolcunun ayağına bastı hakem faul kararı verdi.

8' Tomasson'un sol kanattan içeriye çevirdiği topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

6' Cherif'in ara pası hızlı kaldı Brown yetişemedi, Fenerbahçeli oyuncular korner bekledi.

3' Samsunspor, oyun kurmaya çalışan Fenerbahçe savunma hattına baskı yaparak topla çıkmasını engellemeye çalışıyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.