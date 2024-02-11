Kadıköy'de devre arası gerginlik: Tünelde arbede çıktı!
Fenerbahçeli Leonardo Bonucci ile Alanyaspor Antrenörü Metin Aktaş arasında oyuncu tünelinde kavga çıktığı iddia edildi.
Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçının devre arasında soyunma odası koridorunda arbede çıktığı iddia edildi.
Kadıköy'de tribünler Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a maç içerisinde ve devre arası düdüğünden sonra büyük tepki gösterdi. Ertuğrul, soyunma odası tüneline girerken yanına Leonardo Bonucci geldi ve konuştuğu görüldü. Ardından Alanyaspor kaleci antrenörü Metin Aktaş da Bonucci'ye tepki gösterdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bu tartışmanın ardından diğer antrenörler de tartışmaya başladı.
Maçın hakemi Çağdaş Altay da soyunma odası tüneli girişinde durdu ve bir müddet tartışmanın bitmesini bekledi.
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