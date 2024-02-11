Alanyaspor maçı öncesi Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!

Yayınlanma: 11.02.2024 - 11:19

Güncelleme: 11.02.2024 - 11:19

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında Başakşehir'i 2-0'la geçtiği maçı değerlendirdi. Dilmen ayrıca, Fenerbahçe'nin konuk edeceği Alanyaspor maçıyla ilgili bir iddia ortaya attı.

Galatasaray'ın son 1.5 ayda top rakipteyken en iyi halini gördüğünü söyleyen Rıdvan Dilmen; Samsunspor, İstanbulspor, Gaziantep ve Kayserispor maçlarının da buna dahil olduğunu belirtti.

Ligin boyunun kısaldığını belirten Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçına da değindi.

RIDVAN DİLMEN'DEN FENERBAHÇE İDDİASI

"Benim iddiam şu" diyen Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin maçı kolay kazanacağını ve puanını 66'ya çıkaracağını öne sürdü.

İki takımın puan ortalamasının 2.64 olduğunu söyleyen ünlü yorumcu, kalan maçlarda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu ortalamanın altında kalacağını iddia etti.

Rıdvan Dilmen kalan süreçte iki takımda da gerginlikler başlayacağını dile getirdi.

"SPORCU SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÜSTTE"

Barış Alper Yılmaz'a övgüler yağdıran ünlü yorumcu, milli futbolcunun sezonun en değerli oyuncusu olduğunu söyledi.

Berkan Kutlu'nun önemli bir alternatif olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın ilk 11 oyuncusu olmadığını öne sürdü.

Eryaman Stadı'ndaki zemin sorununa değinen Dilmen, "Ankaragücü kendisi biz bu sahada oynamak istemiyoruz diye başvurdu ancak kabul edilmedi. Galatasaray'ın başvurusu mu kabul edilecek. Bu olayı başka bir boyuta taşıyabilir ama ben sporcu sağlığını her şeyden üstte görüyorum" diye konuştu.