Kadıköy'de rekor gecesi: Fenerbahçe'den Süper Lig tarihinde bir ilk!

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 9 maçı da kazanan Fenerbahçe, lige 9 galibiyetle başlayan ilk takım oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 21:17
Kadıköy'de rekor gecesi: Fenerbahçe'den Süper Lig tarihinde bir ilk!
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Süper Lig'de sahasında Hatayspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, bir ilki de başardı.

İsmail Kartal'ın ekibi, Süper Lig tarihinde ilk 9 haftadaki tüm maçlarını kazanan ilk ekip oldu.

Sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda ise 17 maçta 17 galibiyet aldı.

Fenerbahçe daha önce de 2009-2010 sezonunda ligin ilk 8 haftasını galibiyetle kapatmış, 9. haftada mağlup olmuştu.


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