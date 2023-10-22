Kadıköy'de rekor gecesi: Fenerbahçe'den Süper Lig tarihinde bir ilk!
Trendyol Süper Lig'de oynadığı 9 maçı da kazanan Fenerbahçe, lige 9 galibiyetle başlayan ilk takım oldu.
Süper Lig'de sahasında Hatayspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, bir ilki de başardı.
İsmail Kartal'ın ekibi, Süper Lig tarihinde ilk 9 haftadaki tüm maçlarını kazanan ilk ekip oldu.
Sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda ise 17 maçta 17 galibiyet aldı.
Fenerbahçe daha önce de 2009-2010 sezonunda ligin ilk 8 haftasını galibiyetle kapatmış, 9. haftada mağlup olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'TFF bunun açıklamasını yapsın'
- Ortadoğu'da kapsamlı konuşlanma!
- ‘İlk kez bu denli…’
- Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
- MHP'den 'Bahçeli' açıklaması geldi
- Emeklilik sistemi ve maaş bağlanma oranı değişiyor
- Eskişehir'de bir üniversiteli daha intihar etti!
- Türkiye Gazze'ye 20 doktor gönderiyor
- Çocuklar uyarılara rağmen tarikat yurduna gönderilmiş!
- 'Şeyh'e bağlanan milli eğitim müdürü!