Seri 17 maça çıktı: Fenerbahçe'den 4 gollü galibiyet! Fenerbahçe 4-2 Atakaş Hatayspor

Yayınlanma: 22.10.2023 - 18:08

Güncelleme: 22.10.2023 - 21:29

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sebastian Szymanski, 15. dakikada Osayi Samuel, 39. dakikada Edin Dzeko ve 63. dakikada İrfan Can Kahveci attı. Hatayspor'un golleri 55. dakikada Faozi Ghoulam ve 90+4'te Rayana Aabid'den geldi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte ligde 9'da 9 yaptı. Sarı-lacivertliler toplamda ise bu sezon oynadığı 17 maçı da kazandı.

Fenerbahçe, ligde 27 puana yükseldi. Bu sezon ligde ilk kez kaybeden Hatayspor ise 14 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligde gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler hafta arasında ise perşembe günü Konferans Ligi'nde sahasında Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 4-2 Atakaş Hatayspor

90' GOL | Rayane Aabid ile Hatayspor farkı 2'ye indirdi.

87' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Dusan Tadic giren oyuncu Cengiz Ünder.

83' Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao giren oyuncular Ryan Kent ve Samet Akaydın.

79' Fisayo Dele-Bashiru sağ kanattan etkili geldi ve şutunu çekti ancak Livakovic son anda topu kornere çeldi.

75' Fenerbahçe'de de oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncu Edin Dzeko ve Szymanski oyundan çıktı giren oyuncular Umut Nayir ve Miha Zajc.

74' Hatayspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Kamil Ahmet giren oyuncu Görkem Sağlam.

73' Oyuncular arasında tartışma çıktı ve Becao ile Didier Lamkel Ze sarı kart gördü.

70' Burak Bekaroğlu, İrfan Can'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

63' GOL | Serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can kaleci Erce'nin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi.

62' Guy-Marcelin Kilama, Szymanski'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

61' Hatayspor sol kanattan etkili geldi ancak Didier Lamkel Ze'nin şutu kaleci Livakovic'de kaldı.

54' GOL | Sol kanattan serbest vuruşta topun başına geçen Faouzi Ghoulam çok düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

46' Hatayspor'da üç oyuncu değişikliği giren oyuncular Kamil Ahmet Çörekçi, Carlos Strandberg ve Didier Lamkel Ze çıkan oyuncular Chandrel Massanga, Recep Yolmaz Joelson Fernandes.

42' Fenerbahçe çok etkili geldi. Sağ kanatta İrfan Can topla buluştu ve vuruşunda kaleci Erce topu kornere çeldi.

39' GOL | Erce'nin pasında araya giren Fred tekte pası Dzeko'ya aktardı. Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

37' Fenerbahçe sol kanattan çok etkili geldi. Ferdi'nin pasında topla buluşan Tadic pasını Szymanski'ye attı. Szymanski'nin şutu üstten auta çıktı.

28' Hakem VAR kontrolü sonrasında Dzeko'nun ofsayt pozisyonunda olduğunu söyledi ve penaltıyı iptal etti.

26' Tadic'in sol kanattan açtığı ortada Dzeko topla hareketlenmek istedi ancak Burak Bekaroğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

21' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Bir anda kontra atağa çıkan Fenerbahçe sol kanattan Tadic ile geldi. Tadic'in ortasında Dzeko kafayı vurdu ancak kaleci Erce topu kurtardı.

20' Fisayo Dele-Bashiru sarı kart gördü.

18' Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi ancak Fred'in şutunda savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

15' GOL | Sebastian Szymanski'nin şutunda rakip savunmadan seken top Osayi'nin önüne düştü ve Osayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

7' GOL | Sol kanatta topla buluşan Tadic'in ortasında kaleci Erce'den önce topa Sebastian Szymanski topa dokundu ve ağlara yolladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.