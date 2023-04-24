Kadıköy'de soğuk duş: Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 19:05
Kadıköy'de soğuk duş: Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maç 3-3 sona erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini 25 ve 51'de Arda Güler ile 71'de Joao Pedro attı. İstanbulspor'un golleri ise 57'de penaltıdan ve 66. dakikada Valon Ethemi ve 90+6. dakikada Eze'den geldi.

SKORU KORUYAMADI

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 64 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi. İstanbulspor 29 puana yükseldi.

Fenerbahçe, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.


fenerbahçe istanbulspor süper lig canlı canlı anlatım

İlgili Haberler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Fenerbahçe heveslenmesin'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Fenerbahçe heveslenmesin'
Fenerbahçe'den VAR kayıtları çağrısı

Fenerbahçe'den VAR kayıtları çağrısı
Fenerbahçe Beko kendi evinde güldü

Fenerbahçe Beko kendi evinde güldü

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler