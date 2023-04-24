Kadıköy'de soğuk duş: Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maç 3-3 sona erdi.
Fenerbahçe'nin gollerini 25 ve 51'de Arda Güler ile 71'de Joao Pedro attı. İstanbulspor'un golleri ise 57'de penaltıdan ve 66. dakikada Valon Ethemi ve 90+6. dakikada Eze'den geldi.
SKORU KORUYAMADI
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 64 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi. İstanbulspor 29 puana yükseldi.
Fenerbahçe, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.
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