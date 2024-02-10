Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için başkan adayını açıkladı: 'Ben olsam zorla getiririm'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlığa aday olması gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 14:13
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için başkan adayını açıkladı: 'Ben olsam zorla getiririm'
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi gönlündeki adayı açıkladı.

343 Digital YouTube kanalında konuşan Dilmen, Aziz Yıldırım’ın geri dönmesini istediğini söyledi.

Dilmen ayrıca, bu sezon şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakemlerden şikayet edemeyeceğini belirtti. 

Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Ali Bey olmazsa Aziz Bey’in bir dönem Fenerbahçe’nin başına geçmesi gerektiğini düşünüyorum.  Hiç kimsenin aday dahi olmaması lazım. 

‘Aziz Bey gel’ demeleri lazım. Aziz Bey büyük işler yapmıştır Fenerbahçe Kulübü’ne. Geçmişte yaptığı hatalar vardır muhakkak. Onlar da gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama zorla getiririm ben olsam, yakışır yani."

"ŞAMPİYONLUK KAÇARSA SUÇLU HAKEMLER DEĞİL"

Galatasaray da Fenerbahçe de şampiyon olamazsa hakemler yüzünden şampiyon olamamazlık olmaz.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NE ÇAĞIRSINLAR İSPAT EDEYİM"

VAR operatörünün ofsayt çizgisini 1 cm oynatmasıyla Fenerbahçe şampiyonluk kaybetti. Çağırsınlar Kulüpler Birliği’nden ispat edeyim.


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