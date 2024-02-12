Kadın basketbolunda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları katılımcıları belli oldu!

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası sonrası, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Kadınlar Basketbol Turnuvası’nda mücadele edecek 12 takım belli oldu.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 15:27
Kadın basketbolunda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları katılımcıları belli oldu!
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Paris Olimpiyat Oyunları Kadınlar Basketbol Turnuvası’nda mücadele edecek 12 takım, Belçika, Brezilya, Çin ve Macaristan’da düzenlenen dört FIBA Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası sonrasında belli oldu.

Almanya, tarihinde ilk defa Olimpiyat Oyunları'na katılırken, diğer 11 takım daha önce turnuvada boy gösterdi. Olimpiyat Oyunları'na dahil olan son takımlar pazar günü düzenlenen elemelerde Kanada, Almanya, Japonya, Sırbistan ve İspanya olurken, Avustralya, Belçika, Çin, Nijerya ve Porto Riko ise cuma ve cumartesi günü düzenlenen elemelerde hak kazanmıştı.

ABD VE FRANSA GARANTİLEMİŞTİ

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 şampiyonu ABD ve Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak Fransa, FIBA Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvaları öncesinde Paris 2024’te yer almayı garantilemişti.

Kadınlar Olimpiyat Basketbol Turnuvası Paris 2024, 29 Temmuz- 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

2024 Kadınlar Olimpiyat Basketbol Turnuvası’na katılacak takımların tam listesi şöyle:

Avustralya

Belçika

Kanada

Çin

Fransa

Almanya

Japonya

Nijerya

Porto Riko

Sırbistan

İspanya

Amerika Birleşik Devletleri


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