Kadın Futbol Süper Ligi toplu sonuç ve görünüm
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları yapıldı. Tamamlanan haftayı A Grubu'nda ALG Spor, B Grubu'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET lider kapattı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı. Ligde 2 grupta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A GRUBU:
Altay-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-4
ALG Spor-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1
Hakkarigücü-Hatayspor: 1-0
Dudullu-Beşiktaş Vodafone: 1-1
B GRUBU:
Ataşehir Belediyespor-Trabzonspor: 2-0
Bitexen 1207 Antalyaspor-Galatasaray Petrol Ofisi: 0-2
Konak Belediyespor-Fenerbahçe: 0-3
Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-1
Bitexen Adana İdmanyurdu-Kireçburnu: 2-1
PUAN DURUMLARI
Ligde tamamlanan 3. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
A GRUBU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|PUAN
|1. ALG Spor
|3
|2
|1
|0
|9
|4
|5
|7
|2. BEŞİKTAŞ VODAFONE
|3
|1
|2
|0
|9
|3
|6
|5
|3. HAKKARİGÜCÜ
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|1
|5
|4. HATAYSPOR
|3
|1
|1
|1
|6
|5
|1
|4
|5. WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|6. KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
|7. DUDULLU
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|8. FATİH VATANSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|9. ALTAY
|3
|0
|0
|3
|2
|13
|-11
|0
B GRUBU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|PUAN
|1. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2. GALATASARAY PETROL OFİSİ
|3
|3
|0
|0
|6
|2
|4
|9
|3. FENERBAHÇE
|3
|2
|0
|1
|9
|3
|6
|6
|4. ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|3
|2
|0
|1
|9
|9
|0
|6
|5. AMED SPORTİF FAALİYETLER
|3
|1
|1
|1
|10
|3
|7
|4
|6. KONAK BELEDİYE SPOR
|3
|1
|1
|1
|5
|4
|1
|4
|7. BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|8. BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR
|3
|1
|0
|2
|2
|9
|-7
|3
|9. TRABZONSPOR
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|-6
|0
|10. KİREÇBURNU
|3
|0
|0
|3
|4
|16
|-12
|0
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