Kadın futbolunda derbinin oynanacağı stat belli oldu!
Kadın Futbol Süper Ligi karşılaşması olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Ülker Stadı'nda oynanacak.
Kadın Futbol Süper Ligi 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş JK United Payment arasındaki derbi mücadelesi Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.
DERBİ ÜLKER STADI'NDA
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak müsabakaya Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.
Karşılaşmanın biletlerine ilişkin bilgilendirme ise daha sonra duyurulacak.
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