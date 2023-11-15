Kadın futbolunda derbinin oynanacağı stat belli oldu!

Kadın Futbol Süper Ligi karşılaşması olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Ülker Stadı'nda oynanacak.

AA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 15:12
Kadın futbolunda derbinin oynanacağı stat belli oldu!
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Kadın Futbol Süper Ligi 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş JK United Payment arasındaki derbi mücadelesi Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.

DERBİ ÜLKER STADI'NDA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak müsabakaya Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.

Karşılaşmanın biletlerine ilişkin bilgilendirme ise daha sonra duyurulacak.


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