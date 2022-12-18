Kadın Milli Curling Takımı Brezilya'yı yendi

Kadın Milli Curling Takımı, Finlandiya'da düzenlenen Dünya Gençler-B Curling Şampiyonası'nda Brezilya'yı mağlup etti.

AA
18 Aralık 2022 Pazar, 09:37
Kadın Milli Curling Takımı Brezilya'yı yendi
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Finlandiya'da düzenlenen Dünya Gençler-B Curling Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Brezilya'yı 9-3 mağlup etti.

Lohja kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, sabah seansında Polonya'yı yenerek çeyrek finale kalmayı garantilemişti.

Akşam seansında gruptaki son maçına çıkan ay-yıldızlı ekip, rakibini 9-3 yendi. Türkiye bu sonuçla grubunu 4 galibiyet, 1 yenilgiyle Kanada'nın arkasından ikinci sırada tamamladı.

Türkiye, çeyrek finalde yarın C Grubu'nu namağlup lider bitiren Danimarka'yla karşılaşacak.


Curling türkiye Brezilya

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