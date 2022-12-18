Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan milli futbolcu Onur Bulut hakkında transfer açıklaması

Süper Lig ekibi Kayserispor'un yeni başkanı Ali Çamlı, adı transferde birçok kulüple anılan Onur Bulut hakkında açıklamalarda bulundu. Çamlı, "Onur Bulut için gelen resmi teklif yok" dedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 09:06
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan milli futbolcu Onur Bulut hakkında transfer açıklaması
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni başkanı Ali Çamlı, A Spor'da açıklamalarda bulundu.

Çamlı, adı transferde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la geçen Onur Bulut için gelen soru karşısında, "Onur Bulut için gelen resmi teklif yok. Onur ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağız" cevabını verdi.

Öte yandan Ali Çamlı, Galatasaray'ın ilgilendiği haberleri çıkan kalecileri Bilal Bayazit için, "Galatasaray'ın Bilal Bayazit için girişimi olmadı" ifadelerini kullandı.


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