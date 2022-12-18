Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan milli futbolcu Onur Bulut hakkında transfer açıklaması

18 Aralık 2022 Pazar, 09:06

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni başkanı Ali Çamlı, A Spor'da açıklamalarda bulundu.

Çamlı, adı transferde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la geçen Onur Bulut için gelen soru karşısında, "Onur Bulut için gelen resmi teklif yok. Onur ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağız" cevabını verdi.

Öte yandan Ali Çamlı, Galatasaray'ın ilgilendiği haberleri çıkan kalecileri Bilal Bayazit için, "Galatasaray'ın Bilal Bayazit için girişimi olmadı" ifadelerini kullandı.