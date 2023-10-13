Kadınlar 1. Ligi'nde fikstür belli oldu!

Kadınlar 1. Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup belirleme ve fikstür çekimi gerçekleştirildi.

AA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 15:59
Kadınlar 1. Ligi'nde fikstür belli oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, Kadın Futbol Direktörü Eren Şenyaprak, Kadın Ligleri Maç Planlama ve Organizasyon Müdürü Zafer Şen ve Kadınlar 1. Ligi kulüp temsilcileri katıldı.

Kadınlar 1. Ligi 2 grupta oynanacak. Yapılan kura çekiminde A Grubu 9 takımlı, B Grubu ise 8 takımlı olarak belirlendi.

Ligde ilk hafta programı ise şöyle:

A Grubu:

Telsizspor-Horozkent

Samsun Yabancılar Pazarı-Soma Zafer Spor ve Gençlik

Giresun Sanayispor-Ünye Gücü

Bağcılar Evren-Dudullu

Grupta ilk hafta Konya İdmanyurdu ise BAY geçecek.

B Grubu:

Sakarya Kadın FK-Çatalca Belediyespor

Bornova Hitabspor-Kocaeli Bayan FK

Kayseri Kadın FK-Gazikentspor

Kireçburnu-Şırnak Belediyegücü Sportif Faaliyetler


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