Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak Antalya Toroslar Basketbol - Nesibe Aydın mücadelesiyle başlıyor.

AA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:50
Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu, çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın programı şöyle:

13 Eylül Çarşamba:

17.00 Antalya Toroslar Basketbol-Nesibe Aydın (Kepez Turgut Özal)

18.30 ÇBK Mersin-Fenerbahçe Alagöz Holding (Servet Tazegül)

19.00 Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor (BJK Emlakjet)

20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Şehit Mustafa Özel)

14 Eylül Perşembe:

14.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)

16.00 OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor (M.Sait Zarifoğlu)

18.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)


Player Alanı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi beşiktaş Galatasaray Çağdaş Faktoring Fenerbahçe Alagöz Holding

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