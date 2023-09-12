Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak Antalya Toroslar Basketbol - Nesibe Aydın mücadelesiyle başlıyor.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu, çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın programı şöyle:
13 Eylül Çarşamba:
17.00 Antalya Toroslar Basketbol-Nesibe Aydın (Kepez Turgut Özal)
18.30 ÇBK Mersin-Fenerbahçe Alagöz Holding (Servet Tazegül)
19.00 Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor (BJK Emlakjet)
20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Şehit Mustafa Özel)
14 Eylül Perşembe:
14.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)
16.00 OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor (M.Sait Zarifoğlu)
18.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)
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