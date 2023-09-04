NBA yıldızı Rudy Gobert'den FIBA itirafı

Yayınlanma: 04.09.2023 - 14:53

Güncelleme: 04.09.2023 - 14:53

Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert, FIBA turnuvalarında skor üretmenin daha zor olduğunu iddia etti.

2023 FIBA Dünya Kupası'nda istediği performansı sergileyemeyen Gobert, Fransa Milli Takımı ile grup aşamalarında elenmişti.

Rudy Gobert

"SKOR ÜRETMEK DAHA ZOR"

Timberwolves'un pivotu, Fransa'nın turnuvadan erken ayrılması nedeniyle yaşadığı zorluklardan bahsederken FIBA'da sayı atmanın daha zor olduğunu iddia etti:

"FIBA maçlarında daha çok düşünmeniz, etrafınıza daha çok bakmanız gerekiyor... FIBA maçında skor üretmek hâlâ daha zor."

LUKA DONCIC DE KIYASLAMA YAPMIŞTI

Gobert, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda 10,8 sayı, 8,3 ribaund ve 1,8 blok ortalamaları yakalarken, Fransa ekibi turnuvayı 18'inci sırada tamamlamıştı.

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic de geçmişte benzer bir ifadede bulunmuş, NBA'in oyun stilinin skor üretmeyi çok daha kolay hale getirdiğini açıkça söylemişti.