Kadınlar Buz Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon İBB Spor Kulübü!
TBHF Kadınlar Buz Hokeyi Süper Ligi final serisinde Zeytinburnu Buz Sporları Kulübü’nü mağlup eden İBB Spor Kulübü, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi’nde 2024-2025 sezonu tamamlandı.
Süper Lig Final Serisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBB Spor Kulübü) ve Zeytinburnu Buz Sporları Kulübü karşı karşıya geldi. İBB Silivrikapı Buz Pisti’nde oynanan finalde İBB Spor Kulübü, 4-0 ve 5-0’lık maçlar sonrası seriyi 2-0 ile tamamlayarak şampiyon oldu. İBB Spor Kulübü normal sezon ve play-off serisinde oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak ‘Namağlup Şampiyon’ unvanını elde etti.
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını söylerken, “Geçen yılın ardından bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsledik. Takımımızla gurur duyuyoruz. Bu sezon oynadıkları tüm maçları kazanma başarısı göstererek namağlup şampiyon oldular. Bu bizi ayrıca mutlu etti. Hedefimiz gelecek sezon da başarımızı tekrarlamak olacak” diye konuştu.
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