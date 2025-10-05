Cumhuriyet Gazetesi Logo
MotoGP Endonezya Grand Prix'sinde zafer Fermin Aldeguer'in!

MotoGP Endonezya Grand Prix'sinde zafer Fermin Aldeguer'in!

5.10.2025 14:37:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
MotoGP Endonezya Grand Prix'sinde zafer Fermin Aldeguer'in!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Endonezya Grand Prix'sinde İspanyol pilot Fermin Aldeguer, birinci oldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Endonezya Grand Prix'sinde BK8 Gresini Racing takımının İspanyol pilotu Fermin Aldeguer, birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 18. mücadelesi, Lombok Adasındaki 4,3 kilometrelik Uluslararası Pertamina Mandalika Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.

Bitiş çizgisini 41 dakika 07.651 saniyeyle birinci sırada geçen Aldeguer, kariyerinin ilk MotoGP zaferini elde etti.

Aldeguer, 20 yaş 183 günle MotoGP'de etap kazanan en genç ikinci sporcu olarak tarihe geçti. Bu alanda rekor, 20 yaş 63 günle Marc Marquez'e ait.

Red Bull KTM takımından Pedro Acosta, Aldeguer'in 6.987 saniye gerisinde ikinci, BK8 Gresini Racing'ten Alex Marquez ise liderin 7.896 saniye arkasında üçüncü oldu.

Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, geçen hafta Japonya'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Sezonun 19. yarışı Avustralya Grand Prix'si, 19 Ekim'de düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 545 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 362

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 274

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 254

5. Pedro Acosta (İspanya): 215

