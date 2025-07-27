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Kadınlar EURO 2025'te kupanın sahibi belli oldu: Şampiyonu penaltılar belirledi!

Kadınlar EURO 2025'te kupanın sahibi belli oldu: Şampiyonu penaltılar belirledi!

27.07.2025 22:36:00
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Cumhuriyet Spor
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Kadınlar EURO 2025'te kupanın sahibi belli oldu: Şampiyonu penaltılar belirledi!

İngiltere, UEFA Kadınlar EURO 2025 finalinde karşılaştığı İspanya'yı penaltılar sonu mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan takım oldu.

UEFA Kadınlar EURO 2025 finalinde İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi.

İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere bitti. 

İspanya'nın golünü 25. dakikada Mariona Caldentey Oliver kaydetti. İngiltere'ye beraberliği getiren gol ise 57. Alessia Russo'dan geldi. 

ŞAMPİYONU PENALTILAR BELİRLEDİ

Bu sonucun ardından seri penaltı atışlarına geçildi. İngiltere, penaltılarda İngiltere'yi 3-1 yendi ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 

İngilizler, 2022 yılının ardından bir kez daha zafere uzanarak üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.

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