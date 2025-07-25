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Novi Pazar UEFA Konferans Ligi'nde son dakika golüyle yıkıldı!

Novi Pazar UEFA Konferans Ligi'nde son dakika golüyle yıkıldı!

25.07.2025 09:58:00
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Tamer Öztürk
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Novi Pazar UEFA Konferans Ligi'nde son dakika golüyle yıkıldı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Novi Pazar, sahasında Jagiellonia Bialystok'a 2-1 mağlup oldu.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Sırbistan ekibi Novi Pazar, Polonya'dan Jagiellonia Bialystok'u konuk etti. Novi Pazar, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Jagiellonia Bialystok'un gollerini 9. dakikada Rallis ve 90+5. dakikada Palulu attı. Novi Pazar'ın tek golünü ise 19. dakikada Opara kaydetti.

Bu sonucun ardından Jagiellonia Bialystok, gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da oynanacak.

İlgili Konular: #uefa avrupa konferans ligi #FK Novi Pazar #Jagiellonia Bialystok

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