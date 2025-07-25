Novi Pazar UEFA Konferans Ligi'nde son dakika golüyle yıkıldı!

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Sırbistan ekibi Novi Pazar, Polonya'dan Jagiellonia Bialystok'u konuk etti. Novi Pazar, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.
Jagiellonia Bialystok'un gollerini 9. dakikada Rallis ve 90+5. dakikada Palulu attı. Novi Pazar'ın tek golünü ise 19. dakikada Opara kaydetti.
Bu sonucun ardından Jagiellonia Bialystok, gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da oynanacak.