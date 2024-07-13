Kadınlar makaralı yay takımlarından altın madalya!

Türkiye'nin 21 ve 18 yaş altı kadınlar makaralı yay takımları, altın madalya kazandı. 21 yaş altında erkekler ve karışık klasik yay takımları, 18 yaş altında ise kadınlar ve erkekler klasik yay takımları, gümüş madalya aldı.

AA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 09:22
Kadınlar makaralı yay takımlarından altın madalya!
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Milli okçular, Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda 2 altın ve 4 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Ploieşti kentindeki organizasyonda kadın ve erkek takım finalleri yapıldı.

Hazal Burun, Begüm Yuva ve Şeydanur Utuş'tan oluşan 21 Yaş Altı Kadınlar Makaralı Yay Takımı, Fransa'ya 228-223 üstünlük kurarak Ayşenur Fenerci, Eflal Duru Kaya ve İrem Şanel'den oluşan 18 Yaş Altı Kadınlar Makaralı Yay Takımı da Büyük Britanya'yı 221-214 mağlup ederek şampiyon oldu.

21 Yaş Altı Erkekler Klasik Yay Takımı (Kutay Tek, Mustafa Özdemir, Berkay Akkoyun), Fransa'ya 6-2, 18 Yaş Altı Kadınlar Klasik Yay Takımı (Elif Berra Gökkır, Canse Duru Tarakçı, Dünya Yenihayat) İspanya'ya 5-4, 18 Yaş Altı Erkekler Klasik Yay Takımı (Mehmet Efe Çevik, Arda Ege Dönmezgüç, Toprak Türker) da İtalya'ya 6-2 yenilerek gümüş madalya aldı.

Ertelenen 21 yaş altı klasik kay karışık takım finalinde sahaya çıkan Fatma Maraşlı ile Berkay Akkoyun ise Fransız rakiplerine 6-2 kaybederek gümüş madalyada kaldı.

Şampiyona 18 ve 21 yaş altı okçuların bireysel kategoride finalleriyle yarın sona erecek.


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