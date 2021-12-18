Kadınlarda ilk resmi derbi Beşiktaş Vodafone'un! Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş Vodafone sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2021 Cumartesi, 17:07
Kadınlarda ilk resmi derbi Beşiktaş Vodafone'un! Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe
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Kadınlar futbolda ilk resmi derbiyi Beşiktaş Vodafone kazandı. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş Vodafone'un golleri 11. dakikada Yağmur Uraz ve 27. dakikada Arzu Karabulut'tan geldi.

Fenerbahçe'nin tek golünü ise 39. dakikada Kennya Cordner kaydetti.

Beşiktaş Vodafone'da perdeyi açan Yağmur Uraz, 69. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.



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