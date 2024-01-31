Kadro dışı bırakılmıştı: Vincent Aboubakar için kritik gün!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın, Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile takıma geri dönmesi konusunda görüşeceği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:20
Kadro dışı bırakılmıştı: Vincent Aboubakar için kritik gün!
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Beşiktaş’ta Hasan Arat başkanlığındaki yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılan Aboubakar için kritik gün...

Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos, Afrika Kupası’ndan dönen ve hafif sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcuyla bugün (çarşamba) Ümraniye’de görüşecek.

Fernando Santos

SANTOS İLE GÖRÜŞECEK

Portekizli hocanın, kadrodaki sıkıntılar nedeniyle Aboubakar’la yola devam etmek istediği ve bunu oyuncusuna ileteceği öğrenildi. Yönetimin kadro dışı bırakma kararına tepkili olan ve bazı takımların yakından ilgilendiği Aboubakar’ın tercihini ne yönde yapacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN PAULİSTA HAMLESİ

İspanyol basını, Beşiktaş’ın Valencia’da forma giyen stoper Gabriel Paulista’yı transfer etmek istediğini yazdı. Fernando Santos’un, Paulista’yı çok beğendiği, Beşiktaş yönetiminin 33 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için temasta bulunduğu belirtildi.


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