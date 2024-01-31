Kadro dışı bırakılmıştı: Vincent Aboubakar için kritik gün!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın, Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile takıma geri dönmesi konusunda görüşeceği öğrenildi.
Beşiktaş’ta Hasan Arat başkanlığındaki yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılan Aboubakar için kritik gün...
Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos, Afrika Kupası’ndan dönen ve hafif sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcuyla bugün (çarşamba) Ümraniye’de görüşecek.
Fernando Santos
SANTOS İLE GÖRÜŞECEK
Portekizli hocanın, kadrodaki sıkıntılar nedeniyle Aboubakar’la yola devam etmek istediği ve bunu oyuncusuna ileteceği öğrenildi. Yönetimin kadro dışı bırakma kararına tepkili olan ve bazı takımların yakından ilgilendiği Aboubakar’ın tercihini ne yönde yapacağı merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ'TAN PAULİSTA HAMLESİ
İspanyol basını, Beşiktaş’ın Valencia’da forma giyen stoper Gabriel Paulista’yı transfer etmek istediğini yazdı. Fernando Santos’un, Paulista’yı çok beğendiği, Beşiktaş yönetiminin 33 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için temasta bulunduğu belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Fatih Terim'i tanımak 1 ay sürdü'
- Bozdağ’ın 'Fetullah Gülen' ifadeleri yeniden gündem oldu
- ‘Her yer Taksim, her yer direniş’
- Kaymakamın görev yeri belli oldu
- Yargıtay'dan ev sahipleri için emsal karar
- Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
- 'Senin yanında durdukların...'
- 'Cemil Tugay' kararının ardından Soyer'den ilk açıklama
- Cemil Tugay’dan 'beşli çete' açıklaması
- ‘CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği’