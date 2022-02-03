Kadro dışı kalan Adem Ljajic, gelen iki teklifi de reddetti
Beşiktaş’ın Sırp futbolcusı Adem Ljajic, teklifleri geri çevirdi. Siyah-beyazlılar ile anlaşmaya varan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Gzt Giresunspor, 30 yaşındaki oyuncuyu ikna edemedi.
Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Adem Ljajic, kendisine yapılan son 2 teklifi de reddetti.
Sırp futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, siyah beyazlı kulüple anlaşmaya vardı. Transfer için Ljajic’in kararını bekleyen sarı-kırmızılı ekip, olumsuz yanıt aldı.
MALATYASPOR'UN TEKLİFİNE RET
NTV Spor'un haberine göre, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sırp futbolcunun kararsız kaldığını söyledi. Gevrek, “Transfer zorla yapılmaz. Beşiktaş ile anlaştık ama Ljajic bize kararsız kaldığını söyledi. Oyuncu istekli olmaz ise verim alamayız. Sanırım başka kulüplerle de görüşüyor” dedi.
İSTANBUL'DA KALMAK İSTEDİĞİNİ AKTARDI
Adem Ljajic’e diğer teklif GZT Giresunspor’dan geldi. Karadeniz ekibi de Beşiktaş ile anlaşma sağlamasına rağmen transfer çıkmaza girdi. 30 yaşındaki oyuncu İstanbul’da kalmak istediğini Giresunspor yönetimine aktardı.
Ljajic daha önce Medipol Başakşehir’in teklifini kabul etmişti. Ancak Beşiktaş ile alacakları konusunda anlaşamadığı için transfer gerçekleşmedi.
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