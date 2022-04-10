Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu
Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimini Uğur Dündar kazandı. 1871 oy kullanılan seçimde Uğur Dündar 824 oy alırken, Vefa Küçük 799 oy aldı.
Fenerbahçe’de sonucu heyecanla beklenen Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimini duayen gazeteci Uğur Dündar kazandı. Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki olağanüstü genel kurulda bin 871 üye sandığa gitti. Seçimin, 8 yıldır başkan olan Vefa Küçük ile Uğur Dündar arasında geçmesi öngörülüyordu, öyle de oldu. Dündar, 824 oy alarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Vefa Küçük 799 oyda kaldı. Diğer adaylardan Nail Kır 122, Sait Yılmaz 117 oy aldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı. Dündar, 2 yıl başkanlık yapacak.
"FENERBAHÇE’NİN ADAMIYIZ"
Uğur Dündar, “Çocukluk hayalim gerçekleşti. Seçimin kazananı Fenerbahçe. Hiçbir gizli ajandası olmayan bir Uğur Dündar olarak her zaman kapımı açık tutacağım. Başkan Ali Koç ile adaylığımı ilan etmeden önce yaptığım görüşmede kendisine birlik ve bütünlük için yola çıktığımızı, kimsenin adamı olmayacağımı Fenerbahçe’nin adamı olarak görev yapacağımı net bir şekilde söyledim. Bu sözümün hayata geçtiğini sizler de tanıklık edeceksiniz” dedi.
Video Haberler
- F.Bahçe'de seçimi Uğur Dündar kazandı!
- Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
- İkinci el otomobil pazarında tercihler değişti
- Çiftçi, 'Biz kendi kendimize bu hale düşmedik'
- 'Gölümüz kurtulsun' diyordu, işgalci çıktı
- Tencere alana Bodrum'da arsa: 1995'ten beri bekliyor
- Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu
- 'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
- Kastamonu’da çöken yol trafiğe kapatıldı
- Girgin: Kimin malını kime satıyorsunuz?
En Çok Okunan Haberler
- Anadolu Efes'in rakibini Fenerbahçe belirleyecek
- Anadolu Efes, Sırbistan’da kaybetti
- Burdur’da kadın cinayeti
- Kaymakama jest için plan değişti!
- Babacan konuştu: Aday kim olacak?
- Will Smith'in cezası belli oldu
- Tarçın kullanımının faydaları ve önemi
- Vitrindekiler...
- Başyapıtlarıyla Mihail Bulgakov...
- Tülin Tankut: ‘Büyümek travmatik bir süreç!’