Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu

10 Nisan 2022 Pazar, 07:00

Fenerbahçe’de sonucu heyecanla beklenen Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimini duayen gazeteci Uğur Dündar kazandı. Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki olağanüstü genel kurulda bin 871 üye sandığa gitti. Seçimin, 8 yıldır başkan olan Vefa Küçük ile Uğur Dündar arasında geçmesi öngörülüyordu, öyle de oldu. Dündar, 824 oy alarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Vefa Küçük 799 oyda kaldı. Diğer adaylardan Nail Kır 122, Sait Yılmaz 117 oy aldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı. Dündar, 2 yıl başkanlık yapacak.

"FENERBAHÇE’NİN ADAMIYIZ"

Uğur Dündar, “Çocukluk hayalim gerçekleşti. Seçimin kazananı Fenerbahçe. Hiçbir gizli ajandası olmayan bir Uğur Dündar olarak her zaman kapımı açık tutacağım. Başkan Ali Koç ile adaylığımı ilan etmeden önce yaptığım görüşmede kendisine birlik ve bütünlük için yola çıktığımızı, kimsenin adamı olmayacağımı Fenerbahçe’nin adamı olarak görev yapacağımı net bir şekilde söyledim. Bu sözümün hayata geçtiğini sizler de tanıklık edeceksiniz” dedi.