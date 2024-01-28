Kadro dışı kalmıştı: Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı belli oluyor!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Abdülkadir Ömür'ün, iş insanı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile anlaştığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:03
Kadro dışı kalmıştı: Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı belli oluyor!
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Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür takımdan ayrılıyor.

HER KONUDA ANLAŞTI

24 yaşındaki oyuncu, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile her konuda anlaştı. İngiliz ekibi ile Trabzonspor da büyük ölçüde anlaşmaya yakın.

Abdülkadir’in zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacağı, sezon sonu bordo-mavililerin bonservis bedeli alacağı öğrenildi.


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