Kadro dışı kalmıştı: Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı belli oluyor!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:03

Güncelleme: 28.01.2024 - 10:03

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür takımdan ayrılıyor.

HER KONUDA ANLAŞTI

24 yaşındaki oyuncu, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile her konuda anlaştı. İngiliz ekibi ile Trabzonspor da büyük ölçüde anlaşmaya yakın.

Abdülkadir’in zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacağı, sezon sonu bordo-mavililerin bonservis bedeli alacağı öğrenildi.