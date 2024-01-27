Tuchel'den Sacha Boey açıklaması: 'Transferin gerçekleşmesini...'

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Sacha Boey hakkında açıklamada bulundu. Tuchel, 'Transferin gerçekleşmesini çok istedik' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 17:40
Tuchel'den Sacha Boey açıklaması: 'Transferin gerçekleşmesini...'
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Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'i kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Transferin gerçekleşmesi halinde Bavyera ekibi sarı kırmızılılara 30 milyon Euro ödeme yapacak.

Sacha Boey, Bayern Münih'e imza atmak için sabah saatlerinde Münih'e gitti. Oyuncunun sağlık taramaları yapıldı.

Bundesliga'da oynanacak Augsburg maçı öncesinde Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Sky Sport'a konuştu.

"TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİNİ ÇOK İSTEDİK"

"Transferin gerçekleşmesini çok istedik" diyen Tuchel, "Sağlık taramaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Transferin gerçekleşmesi halinde Sacha Boey, Bayern Münih'in Allianz Arena'da 3 Şubat'ta oynayacağı Borussia Mönchengladbach maçında oynayacak.


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