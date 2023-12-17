Kadro dışı kalmıştı: Aboubakar'dan flaş hamle!

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, sosyal medyada siyah beyazlı kulübü takip etmeyi bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 14:31
Kadro dışı kalmıştı: Aboubakar'dan flaş hamle!
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ta bu hafta başında kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Vincent Aboubakar'dan flaş bir hamle geldi.

Kamerunlu golcü, sosyal medya hesabında Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.

Aboubakar, kadro dışı kalmasının ardından cumartesi günü antrenmana çıkmış ve atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana ile çalışmıştı.

OYUNCULAR GEREKENİ YAPACAKLAR" 

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili son olarak, "Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş, pazartesi günü yaptığı açıklamada; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jean Onana ve Rachid Ghezzal'ın takım içi uyumsuzlukları ve performansları düşüklüğü nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.


vincent aboubakar beşiktaş Hasan Arat

İlgili Haberler

Kadro dışı kalan Aboubakar'dan açıklama: 'Saçma suçlamalara son verelim'

Kadro dışı kalan Aboubakar'dan açıklama: 'Saçma suçlamalara son verelim'
İlk 11'de yer almadı: Rıza Çalımbay'dan Aboubakar açıklaması!

İlk 11'de yer almadı: Rıza Çalımbay'dan Aboubakar açıklaması!
İlk 11'de yer almadı: Rıza Çalımbay'dan Vincent Aboubakar açıklaması!

İlk 11'de yer almadı: Rıza Çalımbay'dan Vincent Aboubakar açıklaması!

En Çok Okunan Haberler