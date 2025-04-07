Kadro seçimi dikkat çekmişti: Ole Gunnar Solskjaer'den sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç öncesi görüşlerini aktardı.

Kadro seçimi dikkat çekmişti: Ole Gunnar Solskjaer'den sakatlık açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 20:07

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. 

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. 

"RASHICA'NIN UFAK BİR RAHATSIZLIĞI VARDI"

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Solkskajer, "Öncelikle amacımız kesinlikle üçüncü olmak. Her puan için savaşacağız lig sonuna kadar. Bu maçta da iyi bir oyunla puanlar almak istiyoruz. Üçüncülük için en iyisini yapacağımızı umuyorum" dedi. 

Sistem değişikliği ile ilgili konuşan Norveçli hoca, "Takımla ilgili konuşacak olursam, Milot Rashica'nın ufak bir rahatsızlığı vardı. Onu yedekte bırakmayı tercih ettik. Ciro, 9 numaramız ve iyi oynuyor. Göztepe maçında da sistem iyi işledi kırmızı karta kadar. Bugün Ciro oynayacak ve çok fazla fırsat yaratmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"BU MAÇI CİDDİYE ALIYORUZ"

Rakibi Kasımpaşa ile hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Bence bugün büyük bir maç olacak. Kasımpaşa'ya son 3 maçtır kaybediyoruz. Bugün herkes bu maçın ne kadar büyük olduğunun farkında. Her gün çalışıyoruz. Kasımpaşa'nın çok iyi oyuncuları var. Takım olarak maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu maçı ciddiye alıyoruz" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #Ole Gunnar Solskjaer #beşiktaş #kasımpaşa

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