Kadroda 3 Türk yıldız: İşte EURO 2024'te çıkış yapan 11!
İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, EURO 2024'te sürpriz performans gösteren isimlerden ilk 11 kurdu. Kadroda A Milli Takımımız'dan 3 yıldız isim yer aldı.
İspanyol Marca gazetesi, EURO 2024'te sürpriz performans sergileyen futbolculardan bir ilk 11 oluşturdu.
Marca'nın "Kimse onlardan bunu beklemiyordu ama harika bir turnuva geçirdiler" notuyla paylaştığı kadroda A Milli Takımımımız'dan Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.
Marca'nın EURO 2024 sürpriz ilk 11'i şu şekilde:
Kaleci: Verbruggen (Hollanda)
Savunma: Ferdi Kadıoğlu (Türkiye), Hancko (Slovakya), Bijol (Slovenya), Ratiu (Romanya)
Orta saha: Aebischer (İsviçre), Reijnders (Hollanda), Arda Güler (Türkiye)
Forvet: Ndoye (İsviçre), Barış Alper Yılmaz (Türkiye), Mikautadze (Gürcistan)
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