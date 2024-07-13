Kadroda 3 Türk yıldız: İşte EURO 2024'te çıkış yapan 11!

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, EURO 2024'te sürpriz performans gösteren isimlerden ilk 11 kurdu. Kadroda A Milli Takımımız'dan 3 yıldız isim yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 17:15
Kadroda 3 Türk yıldız: İşte EURO 2024'te çıkış yapan 11!
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İspanyol Marca gazetesi, EURO 2024'te sürpriz performans sergileyen futbolculardan bir ilk 11 oluşturdu.

Marca'nın "Kimse onlardan bunu beklemiyordu ama harika bir turnuva geçirdiler" notuyla paylaştığı kadroda A Milli Takımımımız'dan Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.

Marca'nın EURO 2024 sürpriz ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Verbruggen (Hollanda)

Savunma: Ferdi Kadıoğlu (Türkiye), Hancko (Slovakya), Bijol (Slovenya), Ratiu (Romanya)

Orta saha: Aebischer (İsviçre), Reijnders (Hollanda), Arda Güler (Türkiye)

Forvet: Ndoye (İsviçre), Barış Alper Yılmaz (Türkiye), Mikautadze (Gürcistan)


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