Starbucks’tan 'deprem' tepkilerine ilk yanıt

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 17:10

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 17:58

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili vuran depreme sosyal medya hesaplarında 'duyarsız kaldığı' iddialarıyla gündeme gelen Starbucks'tan ilk açıklama geldi.

Yapılan açıklamada uzun vadeli destek planları için Starbucks Foundation başvurusu yapıldığı ve yardım için bütçe netleştirilmesinin beklendiği belirtildi.

Marketing Türkiye'nin aktardığına göre, şimdiye kadar hiçbir paylaşım yapılmamasının sebebinin 'etik değerlere uymaması' olduğu ifade edilirken, şirket tarafından bütçenin netleşmesinin ardından kapsamlı bir destek verileceği de aktarıldı.

'27 MAĞAZADA KESİNTİSİZ KAHVE İKRAMI YAPILIYOR'

Starbucks Türkiye yetkilileri, markanın bölgede hizmet sağlayan 54 mağazasından güvenli bir şekilde hizmet verebilecek 27 tanesinin depremzedeler ve bölgeye yardım taşıyan organizasyonlar için kullanıma açık hale getirildiğini belirtti.

Tüm mağazaların açık olmamasının sebebini lojistik ve ürün ulaştırma sorunları olduğu şeklinde açıklayan şirket, açık olan 27 mağazada kesintisiz kahve ikramı sunduklarını ifade etti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Şirket ayrıca bölgeye bir TIR yiyecek gönderildiğini ve bunun mağazalarda dağıtılacağını söyledi. Yetkililer gıda yardımı dışındaki ihtiyaçları da listelediklerini ve ihtiyaçların temini için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Süreç boyunca depremzedelere destek olmak için elimizden gelenleri yapacağız. The Starbucks Foundation’dan gelecek miktarın açıklamasını bekliyoruz. Alshaya Grubun da bağışı olacak mutlaka. Alshaya Grubu sadece Türkiye için değil Suriye için de çeşitli fonlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

STARBUCKS'TAN 4 GÜN SONRA INSTAGRAM PAYLAŞIMI

Söz konusu açıklamanın ardından; Starbucks'ın resmi Instagram hesabından da benzer bir açıklama geldi.

"Bölgede yer alan 54 mağazamızdaki 600 çalışanımız ve yakınlarından oluşan binlerce kişilik ailemize ve bölge halkına destek olmaya çalışıyoruz" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Starbucks Türkiye olarak bu zor günlerde;

Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesindeki yöneticilerimizle irtibat halindeyiz ve yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bölgede yer alan 54 mağazamızdaki 600 çalışanımız ve yakınlarından oluşan binlerce kişilik ailemize ve bölge halkına destek olmaya çalışıyoruz.

Deprem bölgesinde güvenlik kontrolü tamamlanan ve operasyonel olarak uygun olan mağazalarımızın kapılarını açtık. Arama kurtarma alanlarında, yurt genelinde afet koordinasyon merkezlerinde yapılan gönüllü destek çalışmalarında ve bölgeye ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerine yol mağazalarımızda güvenlik kuralları çerçevesinde ikram sağlıyoruz.

Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Felakette hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye’de yüzlerce şubesi olan ünlü kahve zinciri Starbucks ve yine Türkiye’de binlerce abonesi bulunan dijital yayın platformu Netflix’in deprem felaketi sonrası suskunluğu sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Her iki markanın da depremin olduğu ilk günden bu yana hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.

Twitter’da #StarbucksBoykot ve #NetflixBoykot etiketleri Türkiye gündemine girerken; Ekşi Sözlük’te açılan ‘starbucks türkiye’nin depremle alakalı tutumu’ başlığı da yorum yağmuruna tutulmuştu.