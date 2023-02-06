Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan bazı spor kafilelerinden haber alınamıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'de 10 ilde hissedilen depremde bazı spor kafilelerinden haber bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:45
Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan bazı spor kafilelerinden haber alınamıyor
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Kahramanmaraş merkezli 04.17'de meydana gelen ve 10 ilde yaşanan depremde bazı spor kafilelerinden haber alınamıyor.

TVF Erkekler Voleybol 2'inci Lig 6'ncı Grup'ta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Malatya'da konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmalarında sporcular Enes, Mustafa ve Berk'in enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi.

HATAY KADIN VOLEYBOL TAKIMI ENKAZ ALTINDA 

Depremde Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının da enkaz altında kaldığı öğrenildi. Alanya Belediyespor Oyuncusu Eneshan Can, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu.

Can, oyuncuların, Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sok. No:1 numarada bulunan Antakya Spor Salonu'nda kaldıklarını ve kendilerine ulaşılamadığını belirterek, bilginin paylaşılarak oyunculara ulaşılmasının sağlanması çağrısında bulundu.

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, oyunculara ulaşılması için gerekli girişimlerde bulundukları söyleyerek, "Yüreğimiz yandı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce çıkarılmasını umut ediyoruz. Sporcularımız da umarım en kısa zamanda ulaşılır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dilerim" açıklaması yaptı.

Öte yandan Maraşspor futbol takımının yıkılan otelin enkazında kaldıkları, teknik heyetten birinin çıkarıldığı, diğer vatandaşların kurtarılmasına çalışıldığı bildirildi.


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