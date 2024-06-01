Kaka'dan Fenerbahçe ve Jose Mourinho açıklaması: 'Her zaman kazanmak ister'
Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Jose Mourinho ile Real Madrid döneminde birlikte çalışan efsane futbolcu Kaka, Portekizli hocaya Fenerbahçe'de başarı diledi.
Jose Mourinho'nun Real Madrid döneminde teknik direktörlüğünü yaptığı efsane futbolcu Kaka, Portekizli hocayı anlattı ve Fenerbahçe'de şans diledi.
"MOURINHO HER ZAMAN KAZANMAK İSTER"
Kaka, Sky Sports'a verdiği röportajda, "Jose Mourinho ile Real Madrid'de üç yıl birlikte çalıştım. İnanılmaz bir teknik direktör, her zaman kazanmak isteyen, sert bir teknik direktör" dedi.
"FENERBAHÇE'DE ŞANS DİLİYORUM"
Kaka, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de çalışacak olmasıyla ilgili ise , "Ona Fenerbahçe'de bol şans diliyorum" ifadelerini kullandı.
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