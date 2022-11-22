Kalacak mı gidecek mi? Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola kararını verdi
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın kulübüyle yeni sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.
Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İspanyol teknik direktör Pep Guardiola ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
The Athletic'in haberine göre; İngiliz kulübü, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pep Guardiola'yı 2 yıl daha kulüpte tutmak için anlaşmaya vardı. Haberde, sözleşmenin henüz resmi olarak imzalanmadığı ancak tarafların prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
2016 yılında Manchester City'nin başına geçen Guardiola, yeni sözleşmesini tamamlaması halinde 2025 yılına kadar takımın başında kalmış olacak. Guardiola, şimdiye dek Manchester City'nin başında 4 kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.
NE DEMİŞTİ?
Daha önce kendisine sözleşmesi hakkında sorulan sorulara cevap veren 51 yaşındaki teknik direktör, "Burada bir 7 yıl daha kalır mıyım diye soruyorsanız; sanmıyorum. Bir teknik direktör olarak burada sahip olduklarımı bulmak çok zor. Bu kadar uzun süre bir yerde teknik direktörlük yapabilmeniz için gerçekten iyi bir destek almanız gerekiyor. Tabii, iyi sonuçlar da size yardımcı oluyor. Futbol dünyasında insanlar çok kolay bir şekilde işlerinden olabiliyorlar" açıklamasını yapmıştı.
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