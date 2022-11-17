Premier Lig'de Liverpool'dan Curtis Jones'a yeni sözleşme

17 Kasım 2022 Perşembe, 20:42

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da, Dünya Kupası arasında kulüp içi sözleşme uzatma gelişmesi yaşandı.

İngiliz kulüp, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Curtis Jones ile uzun vadeli yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiliz oyuncu, imzanın ardından yaptığı açıklamada, "İlk olarak teknik direktör ve ekibine, her zaman olduğu gibi bana güvendikleri ve bana şans verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Benim için sözleşme yenileme kararı kolay verilmiş bir karardı. Liverpool, benim çocuklum takımım. Bu kulübü, hayatım boyunca destekledim. Gelecekte neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Öte yandan Fabrizio Romano ise Jones'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar olduğunu öne sürdü.