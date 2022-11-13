Premier Lig'de Manchester United, Fulham'ı uzatmalarda geçti
İngiltere Premier Lig'de Manchester United deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 2-1 mağlup etti.
Premier Lig 16. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Fulham ile karşılaştı.
Craven Cottage'de oynanan maçı Manchester United 2-1 kazandı. Konuk ekip Manchester United, 14. dakikada Christian Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçerken, Fulham 61. dakikada Daniel James ile beraberliği yakaladı. İngiliz devinde 90+3. dakikada Alejandro Garnacho sahneye çıktı ve attığı golle takımına 3 puanı getirdi.
FULHAM'IN KÖTÜ SERİSİ DEVAM ETTİ
Geçen hafta Aston Villa'ya mağlup olan Manchester United, rakibini yenerek moral depoladı. Fulham ise oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı.
Alınan bu sonucun ardından Manchester United puanını 26'ya çıkartırken, Fulham 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester ekibi, Nottingham Forest ile sahasında karşılaşacak. Fulham ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.
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