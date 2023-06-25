Kalidou Koulibaly resmen Suudi Arabistan'a transfer oldu

Yayınlanma: 25.06.2023 - 22:32

Güncelleme: 25.06.2023 - 22:32

Devre arasından itibaren yaptığı transferlerle dikkat çeken Suudi Arabistan kulüplerine eklenen son isim Kalidou Koulibaly oldu.

İngiliz ekip Chelsea'de istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Koulibaly, kariyerine Al-Hilal takımında devam edecek.

100 MİLYON EURO

Al-Hilal bu transfer için Chelsea'ye 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Kalidou Koulibaly, Al-Hilal ile üç senelik sözleşme imzaladı.

Koulibaly'nin üç sezonda toplam 75 milyon Euro kazanacağı aktarıldı. Al-Hilal'in bu transfer için harcayacağı toplam ücretin 100 milyon Euro'ya ulaşacağı kaydedildi.

NEVES İLE AYNI TAKIMDA OLACAK

Al-Hilal önceki günlerde sansasyonel bir transferi açıklamıştı. Suudi Arabistan ekibi, Wolverhampton'ın 26 yaşındaki yıldızı Ruben Neves'i 55 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Koulibaly, yıldız oyuncu Ruben Neves ile gelecek sezon takımın başarısı için savaşacak.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kalidou Koulibaly bu sezon Chelsea formasıyla 32 resmi maçta forma giydi. Koulibaly bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.